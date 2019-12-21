Госдолг Франции в третьем квартале 2019 года превысил ВВП, что в последний раз случалось в 2017 году.

Госдолг Франции превысил ВВП впервые с 2017 года

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Происшествия В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

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