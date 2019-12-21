Экономика
Комсомольская правдаГосдолг Франции превысил ВВП впервые с 2017 года
Госдолг Франции в третьем квартале 2019 года превысил ВВП, что в последний раз случалось в 2017 году.
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Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Кино
В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»
Наука
Ученые обнаружили старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Политика
«Газпром» выплатит Украине $3 млрд
Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Гаджеты
AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс
Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
Биатлон
Экхофф выиграла женский спринт в Анси, Миронова на 4-м месте
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Политика
Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без поддержки, сообщается на сайте российского постпредства.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Борисова с самого начала была уверена, что анализ не выявит никаких следов наркотиков.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Происшествия
Двух полицейских в Бурятии подозревают в убийстве девушек 17 лет назад
Следственный комитет сообщил о задержании в Бурятии бывшего и действующего полицейских, которые подозреваются в убийстве двух девушек в 2002 году.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Гаджеты
Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах
На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Происшествия
В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Политика
В США заявили о разваливающейся военной технике России
Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Шоу-бизнес
Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть
Общество
На границе с Финляндией образовалась серьезная пробка
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Футбол
Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу
Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Футбол
«Этот индюк держит нас за придурков». Испанские болельщики не поверили Зозуле
Испанские болельщики футбола не удовлетворены оправданиями украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта
Полиция Екатеринбурга в баре «Огонек» задержала молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
Единоборства