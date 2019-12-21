Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

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