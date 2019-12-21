Экономика
ТАССГосдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
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Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Происшествия
Восемь машин столкнулись на трассе в Воронежской области
В Воронежской области на трассе М-4 произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
Политика
Пушков назвал Украину «глубокой культурной провинцией»
Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину "глубокой культурной провинцией".
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск.
Политика
Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. По итогам сезонов он все равно становится чемпионом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Хоккей
Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ
Происшествия
Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей
Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Политика
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Армия и оружие
Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США
Оказывается, причиной негодования стали результаты военно-технических испытаний, максимально приближенных к боевым.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал итоги газовых переговоров в Берлине
Принципиальные договоренности по газовой проблематике, достигнутые Россией и Украиной в ходе прошедших 19 декабря в Берлине переговоров, должны быть дополнительно согласованы на политическом уровне, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Экономика
На что «Роснефть» променяла Приморье
Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.