Экономика

ТАССТАССГосдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
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17-летний нападающий "Интера" Себостьяно Эспозито реализовал пенальти во втором тайме матча чемпионата Италии против "Дженоа" (4:0).
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