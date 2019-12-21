Экономика
ТАССГосдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
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Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Происшествия
В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
Происшествия
В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Игры
Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры
Наука
В УрФУ разработали протез кисти, выдерживающий нагрузку в 40 кг
Промышленный образец кистевого протеза, который сможет выдержать нагрузку до 40 кг, к концу 2020 года представят его разработчики - ученые Уральского федерального университета (УрФУ).
Происшествия
В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Авто
Представлен седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Экономика
Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем
Президент России Владимир Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем.
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» превратят в мюзикл
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Экономика
Власти Грузии заявили о «позитивной динамике туризма»
Министр экономики Грузии Натия Турнава в ходе выступления в парламенте заявила, что грузинские власти продолжают развивать сферу туризма, несмотря на отмену прямого авиасообщения с Россией.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Здоровье
Легендарному кардиохирургу Лео Бокерии исполняется 80 лет
22 декабря легендарный кардиохирург Лео Бокерия, подаривший тысячам пациентов второй день рождения, отметит свой праздник.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Кино
На Netflix состоялась премьера сериала «Ведьмак»
Сериал основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези, которые рассказывают о жизни охотника на чудовищ Геральта из Ривии.
Общество
CD Projekt и Анджей Сапковский договорились о будущем «Ведьмака»
CD Projekt объявила, что ей удалось договориться с Анджеем Сапковским и прекратить судебный процесс, который затеял автор «Ведьмака» в октябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Пригожин оценил попытки сестры повторить успех Жанны Фриске
По словам продюсера, Наталья не сможет повторить успех Жанны, несмотря на внешнее сходство с сестрой и эксперименты с образом.