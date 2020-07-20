Экономика
ИА Красная ВеснаГосдолг Индии к концу финансового года может вырасти до 87,6% ВВП
Государственный долг Индии к концу текущего 2020–21 финансового года возрастет до 87,6% относительно ВВП страны, 20 июля сообщает издание The Economic Times со ссылкой на экспертов Государственного банка Индии (SBI).
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На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей, из которых 11,2 трлн — внутренние обязательства, а еще 3,6 трлн — внешние. Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете.Известиявчера в 17:01
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Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Здоровье
В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса
На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
ТАСС 09:50
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Украинский МИД выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором выразило протест в связи с посещением Крыма президентом России Владимиром Путиным.
Life.ru 10:33
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Политика
Политолог объяснил мотивы Путина при назначении Михаила Дегтярева
Назначение депутата Госдумы от ЛДПР, главы думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края означает большую ответственность для него лично и для партии, отметил политолог Константин Калачев.
Инфо24 11:54
Экономика
ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра
Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма рыночного ценообразования, сообщил РИА Новости представитель ФАС.
РИА Новости 12:34
Гаджеты
Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска
Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.
Деловое.ТВ 12:04
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Общество
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Армия и оружие
США обнаружили плагиат на свой истребитель в Китае
Американское издание Fox News обнаружило плагиат на истребитель США в Китае.
Ferra вчера в 12:15
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
Представители компании рассказали: «Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией».
ToDay News Ufa 11:51
Экономика
Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед.
ТАСС 07:45
Общество
Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах.
Национальная служба новостей 07:46
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru 12:14
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Общество
Пляжи ЮБК оказались не готовы к приему туристов
Пляжи Южного берега Крыма в этом году оказались не подготовленными к приёму туристов.
Вести Крым 07:25
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13