На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей, из которых 11,2 трлн — внутренние обязательства, а еще 3,6 трлн — внешние. Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете.

с чего всё началось

Государственный долг Индии к концу текущего 2020–21 финансового года возрастет до 87,6% относительно ВВП страны, 20 июля сообщает издание The Economic Times со ссылкой на экспертов Государственного банка Индии (SBI).

Госдолг Индии к концу финансового года может вырасти до 87,6% ВВП

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