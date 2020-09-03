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ТАСС
ТАСС

Госдолг Иркутской области с начала года вырос почти на 3%

Государственный долг Иркутской области за восемь месяцев 2020 года вырос почти на 4,5 млрд рублей, или примерно на 3% и на 1 сентября составил 21,47 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.В источнике
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КП - Иркутск

Игорь Кобзев: Основные расходы бюджета идут на безопасность, развитие и социальную защищенность

КП - Иркутсквчера в 06:44
IrkutskMedia

Врио губернатора отчитался за госдолг Иркутской области

IrkutskMediaвчера в 04:09
ТАСС

Госдолг Иркутской области с начала года вырос почти на 3%

ТАССвчера в 03:58
Иркутск Сегодня

Госдолг Иркутской области с января вырос на 4,4 миллиарда рублей

Иркутск Сегоднявчера в 03:15
ИрСити

Кобзев не стал говорить о возможном секвестре бюджета Иркутской области

ИрСитивчера в 03:00
REGNUM

Врио губернатора Иркутской области подведет итоги работы за восемь месяцев

REGNUMвчера в 02:53
Твой Иркутск

Игорь Кобзев объяснил, почему у Иркутской области образовался госдолг в 21 миллиард рублей

Твой Иркутсквчера в 00:53

В Кремле заявили, что детали фальсификации с Навальным пока неясны

«Пока не располагаем деталями», — заявил Песков, в связи с объявлением Минска, о перехвате телефонного разговора между Варшавой и Берлином, доказывающего фальсификацию отравления Навального.
ИА Красная Веснавчера в 09:42
1

В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАССвчера в 06:45
5

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новостивчера в 00:41
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41