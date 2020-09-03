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Государственный долг Иркутской области за восемь месяцев 2020 года вырос почти на 4,5 млрд рублей, или примерно на 3% и на 1 сентября составил 21,47 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.