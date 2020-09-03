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ТАСС
ТАСС

Госдолг Иркутской области с начала года вырос почти на 3%

Государственный долг Иркутской области за восемь месяцев 2020 года вырос почти на 4,5 млрд рублей, или примерно на 3% и на 1 сентября составил 21,47 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.В источнике
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Байкал24

Игорь Кобзев: кредитные средства идут на развитие и соцподдержку жителей Приангарья

Байкал24вчера в 12:44
АиФ Иркутск

Госдолг Приангарья увеличился на 4,4 млрд рублей с января 2020 года

АиФ Иркутсквчера в 07:11
Твой Иркутск

Игорь Кобзев объяснил, почему у Иркутской области образовался госдолг в 21 миллиард рублей

Твой Иркутсквчера в 00:53
ТАСС

Госдолг Иркутской области с начала года вырос почти на 3%

ТАССвчера в 03:58
Иркутск Сегодня

Госдолг Иркутской области с января вырос на 4,4 миллиарда рублей

Иркутск Сегоднявчера в 03:15
ИрСити

Кобзев не стал говорить о возможном секвестре бюджета Иркутской области

ИрСитивчера в 03:00
КП - Иркутск

Игорь Кобзев: Основные расходы бюджета идут на безопасность, развитие и социальную защищенность

КП - Иркутсквчера в 06:44

Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Россия и Белоруссия приготовились к введению единой валюты

Россия и Белоруссия приготовились к введению единой валюты на территории союзного государства, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ruвчера в 10:31
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые «вмешиваются в выборы» и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.
RT на русскомвчера в 12:09
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Путин поручил проработать проект по достройке водоводов в Чувашии

Москва, 3 сентября 2020, 15:13 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил президента России Владимира Путина подключить Минстрой РФ к достройке водоводов Шемуршинского водохранилища, которое было «законсервировано» пять лет назад.
REGNUMвчера в 08:13
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Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газетавчера в 03:33
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