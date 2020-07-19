Экономика

REGNUMREGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей

Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка, вероятнее всего, будет понижена на 0,25–0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
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ТАСС вчера в 05:48
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Экономика

В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги

В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.
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Что слушали россияне, когда развалился СССР и стало можно все

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Финансы

Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита

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СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
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Здоровье

В Амурской области скончались 35 пациентов с коронавирусом

Благовещенск, 21 июля 2020, 03:13 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:13
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Общество

Обвиняемая по делу «Нового величия» подала иск к РФ на 5 млн рублей

Иск к РФ с требованием выплатить 5 млн рублей компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова, сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.
ИА Красная Весна вчера в 16:05
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