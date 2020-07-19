Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.

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Политика Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.

Общество В России могут установить срок службы жилых домов Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ. 252

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Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,6K

Финансы ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка, вероятнее всего, будет понижена на 0,25–0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт. 93

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Экономика В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.

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Здоровье Доктор Ренц: Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется Николай Ренц, руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, подвел итоги заболеваемости COVID-19 к настоящему моменту.