Экономика
REGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей
Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
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Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
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Ранее из-за вспышки коронавируса в краснодарской команде был отменен матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
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В ближайшее время японская компания Sony планирует выпустить портированную версию God of War для ПК.
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Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
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Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
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Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал
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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Общество
В России могут установить срок службы жилых домов
Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ.
REGNUM 02:11
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
РИА Новости вчера в 17:48
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Финансы
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка, вероятнее всего, будет понижена на 0,25–0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
РБК 19 июля в 10:02
Авто
Названы лучшие полноприводные авто с пробегом
Новые автомобили вчера в 23:59
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Экономика
В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги
В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.
Толк 01:12
Культура
Что слушали россияне, когда развалился СССР и стало можно все
За окном бушует 2020-й, но массовая культура насквозь пропитана символами, мифами и эстетикой 1990-х.
Lenta.ru вчера в 14:10
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
Здоровье
Доктор Ренц: Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется
Николай Ренц, руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, подвел итоги заболеваемости COVID-19 к настоящему моменту.
ГТРК Самара 01:14
Здоровье
От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач
Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
Здоровье
В Амурской области скончались 35 пациентов с коронавирусом
Благовещенск, 21 июля 2020, 03:13 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:13
Общество
Обвиняемая по делу «Нового величия» подала иск к РФ на 5 млн рублей
Иск к РФ с требованием выплатить 5 млн рублей компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова, сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.
ИА Красная Весна вчера в 16:05