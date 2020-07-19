Экономика
REGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей
Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Политика
Зеленский выступает против подачи воды в Крым — депутат Рады
Киев, 21 июля 2020, 08:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступает против возобновления поставок воды на территорию Крыма, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:25
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Космос
НАСА организует трансляцию предпусковых работ и запуска марсохода Perseverance
3DNews 19 июля в 01:24
Энергетика
«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений
Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
В Министерстве финансов России предложили приостановить индексацию зарплат чиновников.
Газета.Ru 03:27
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Lenta.ru вчера в 09:32
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово
По данным СК, с начала июля в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал "насильственные действия сексуального характера".
РИА Новости 03:58
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ
Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа.
RT на русском 04:05
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Общество
Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Пенза-Пресс вчера в 09:50
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
Авто
На Камчатке снижен транспортный налог на машины старше 10 лет
Новый закон, согласно которому транспортный налог для автомобилей старше 10 лет будет снижен, был принят единогласно депутатами законодательного собрания Камчатского края во вторник, 21 июля.
SpeedMe 00:14
Шоу-бизнес
80-летняя Светлана Светличная получила травму головы
На днях актриса должна была давать интервью одному из телеканалов, но во время съемок с ней приключилась беда: на голову Светланы Светличной упала установка, на которой держался софит.
StarHit.ru 01:02
Общество
Беглов потребовал открыть торговые центры в Петербурге с 27 июля
Во вторник, 21 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства поручил с 27 июля открыть торговые центры.
Форпост Северо-Запад 03:59
Происшествия
В США сняли на видео, как полицейский спас ребенка от акулы
В штате Флорида полицейский Адриан Косицки вытащил из воды мальчика за мгновение до того, как к нему подплыла акула, сообщает Fox News.
РИА Новости вчера в 16:52