Экономика

REGNUMREGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей

Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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Заложники покинули захваченный в Луцке автобус, террорист задержан

В Луцке заложники покинули захваченный террористом автобус.
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В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму

Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
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Сообщается, что ЦСКА заплатил за трансфер 21-летнего форварда около 6 млн евро (или 70% от 8,5 млн евро — такова итоговая сумма сделки).
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Опубликованы первые кадры фильма «Годзилла против Конга»

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Захватчика автобуса в Луцке задержали

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие.
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Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

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Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
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Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев

За последние шесть месяцев в России зафиксировали рост смертности, в том числе из-за коронавирусной инфекции.
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В Британии требуют ограничить выдачу «золотых виз» россиянам

В Великобритании хотят ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам.
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«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
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Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

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США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
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Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца

Единственного сына Бари Алибасова обвинили в жестоком обращении с престарелым отцом.
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У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
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По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире

Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

Государство финансово поддержит малый и средний бизнес и некоммерческие организации, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Размер выплат составит до 15 тысяч рублей.
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Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края

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Звезда сериала «Интерны» перешел в официанты в Лондоне

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" одержал победу над "Уотфордом" в матче 37-го тура английской футбольной премьер-лиги.
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