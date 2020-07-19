Экономика
REGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей
Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" одержал победу над "Уотфордом" в матче 37-го тура английской футбольной премьер-лиги.
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