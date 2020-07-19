Экономика

REGNUMREGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей

Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы

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РИА Новости 03:03
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Экономика

Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO

Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
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В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
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Армия и оружие

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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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