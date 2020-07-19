Экономика
REGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей
Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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Общество
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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 842, до 783 328, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:47
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
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Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства царствующей семьи Романовых, подтвердила подлинность останков, обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга, сообщает РИА Новости, ссылаясь на завкафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
ИА Новороссия 03:32
Армия и оружие
Армия США выкупит самолеты F-35A, предназначенные Турции
Американские ВВС выкупят восемь истребителей F-35A, созданных компанией Lockheed Martin для армии Турции, сообщило 20 июля министерство обороны США.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Происшествия
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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Политика
Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях
В связи с «жесткими репрессиями» в Белоруссии более 200 журналистов независимых изданий выступили с открытым обращением к общественности, властям и силовикам.
Lenta.ru 03:45
Политика
Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС
РИА Новости 01:08
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны вчера в 10:54
Армия и оружие
Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Rusvesna.su вчера в 19:00
Общество
Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года
В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК вчера в 06:56
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Авто
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом до 1 млн рублей
Семерку лучших полноприводных автомобилей с пробегом стоимостью до миллиона рублей назвали специалисты журнала За рулем.
iReactor 01:10
Авто
Новый кроссовер Toyota Venza бьет рекорды продаж в Японии
Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier / Venza нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 18 июля в 02:58
Происшествия
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Газета.Ru вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Общество
В ХМАО за сутки выявлено 236 случаев коронавируса
В Югре за последние сутки зафиксировано 236 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вестник вчера в 03:25
Экономика
В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги
В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.
Толк 01:12
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
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Общество
На Кубани за сутки выявили 78 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 78 человек.
Кубань 24 03:51
Авто
Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали
Глава команды Маттиа Бинотто признал, что команда выступает даже хуже, чем сама опасалась.
Motorsport.com Россия вчера в 03:26
Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53