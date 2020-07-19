Экономика

REGNUMREGNUMГосдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей

Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. Такие данные привел Минфин РФ по итогам первого полугодия.
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Хакасия упрямо реставрирует самые мрачные страницы своей долговой книги

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Долговая нагрузка Калмыкии не снижается

Московский Комсомолец Калмыкия19 июля в 13:02
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Общество

Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

РБК 06:30
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Политика

Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева

vtomske.ru вчера в 23:50
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Политика

Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне

Российская газета 05:59
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Экономика

Россияне предупредили о деноминации с девальвацией в августе

Ранее LIVE24 сообщало о заявлении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной относительно деноминации рубля.
Live24 06:18
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Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Общество

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
Ferra 04:56
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Происшествия

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии в отеле «Карамель»

Завершено расследование причин аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми. Об этом сообщает Ростехнадзор по Пермскому краю.
АиФ Пермь 06:31
Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

РИА Новости 06:11
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Происшествия

На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
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Футбол

«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт

Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Экономика

Комитет Госдумы подготовил проект постановления о штрафе «Норникеля»

Москва, 20 июля 2020, 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM вчера в 12:59
1
Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
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Футбол

«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро

«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр.
ProstoProSport 05:36
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Политика

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
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Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Политика

Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

После подписания президентом России Владимиром Путиным указа, утвердившего национальные цели развития страны до 2030 года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты.
РБК 05:46
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Общество

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

РБК 03:56
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 05:30
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Общество

Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
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Политика

Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
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Хоккей

В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
Российская газета 06:27
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Общество

Путин одобрил перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

Напомним, шествие должно было пройти 26 июля 2020 года в день Военно-морского флота, однако из-за эпидемиологической ситуации в стране акцию пришлось отменить.
ToDay News Ufa 06:52
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
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Футбол

Всех футболистов РПЛ ожидает налог для богатых

Почти все футболисты клубов, играющих в Российской премьер-лиге, подпадают под "налог для богатых" – повышенный налог на доходы физических лиц.
Ruposters.ru 05:57
Религия

21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

ГТРК Тамбов 02:04
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Политика

В Хабаровске митингующие требуют врио губернатора Дегтярева

Общественная служба новостей 06:15
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Политика

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в "пятерку" крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
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