Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты.
Объем внешнего госдолга России по состоянию на 1 июля текущего года составил $58,54 млрд (81,3% верхнего предела государственного внешнего долга РФ) и за первое полугодие увеличился на $1,83 млрд (на 47,87 млрд рублей).
Как сообщает Ufanotes.ru, кандидат медицинских наук Елена Дондурей рассказала в интервью «Комсомольской правде» о неспецифической профилактике для защиты от различных респираторных инфекций и от коронавируса COVID-19.