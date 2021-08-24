Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты.
Ранее Измайловская межрайонная прокуратура поручила полиции провести проверку видео, на котором два молодых человека распылили в лицо женщине содержимое перцового баллончика, сообщали РБК в пресс-службе прокуратуры столицы.
Защита организма от штаммов коронавируса усиливается в течение шести месяцев после вакцинации российской вакциной «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам исследований в Аргентине.