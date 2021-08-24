«ВКонтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек

Как рассказали в пресс-службе соцсети, приложение «Звонки ВКонтакте» для компьютеров с Windows, macOS и Linux позволит объединять в звонке без лимита по времени до 2048 человек.