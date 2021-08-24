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Госдолг России увеличился на 1,483 триллиона рублей по итогам первого полугодия 2021 года

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты.
Finam.Ru
Внешний государственный долг за первое полугодие вырос на $1,83 млрд, до $58,54 млрд (+3,2%).
Коммерсантъ
Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за указанный период составили 506 миллиардов рублей.
Lenta.ru
По словам эксперта, что касается отношения госдолга России к ВВП, то оно не превышает пороговых значений.
Lenta.ru

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