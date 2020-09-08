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Парламентская газета
Парламентская газета

Госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП, заявил Силуанов

В следующем году государственный долг РФ приблизится к отметке 20% ВВП - это безопасный уровень, но превышать его нецелесообразно, заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
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URA.Ru

Госдолг России приближается к опасному уровню

URA.Ruвчера в 14:09
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Интерфаксвчера в 10:32
Lenta.ru

Госдолг России установит многолетний рекорд

Lenta.ruвчера в 12:24
Российская газета

Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП

Российская газетавчера в 11:01
ТАСС

Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

ТАССвчера в 10:37
Взгляд.ру

Силуанов раскрыл размер госдолга России

Взгляд.рувчера в 10:33
Комсомольская правда

Силуанов рассказал, каким будет госдолг России в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 13:38

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
1

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,4K

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
2

Eilenkrig и The Hatters выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

На площади 1905 года с коллективом Eilenkrig свою программу представит российский джазовый трубач, продюсер Вадим Эйленкриг, выступавший с сольным концертом в Carnegie Hall, обладатель премии "Музыкант года" по версии "Радио Jazz 89.1", ведущий шоу "Большой джаз" и авторской музыкальной программы "Клуб Шаболовка, 37" на телеканале "Россия-Культура".
ТАСС03:06
3

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Гае из-за коронавируса закрыли роддом и реанимацию

Информацию о закрытии реанимации и роддома в Гае подтвердили в министерстве здравоохранения Оренбургской области, отметив, что в Восточном Оренбужье, в Гайском городском округе, в частности, по-прежнему сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом и вирусной пневмонией.
В Гае.ру03:30

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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