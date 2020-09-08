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Парламентская газета
Парламентская газета

Госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП, заявил Силуанов

В следующем году государственный долг РФ приблизится к отметке 20% ВВП - это безопасный уровень, но превышать его нецелесообразно, заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
Подробнее о событии
URA.Ru

Госдолг России приближается к опасному уровню

URA.Ruвчера в 14:09
Комсомольская правда

Силуанов рассказал, каким будет госдолг России в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 13:38
Lenta.ru

Госдолг России установит многолетний рекорд

Lenta.ruвчера в 12:24
Российская газета

Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП

Российская газетавчера в 11:01
ТАСС

Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

ТАССвчера в 10:37
Взгляд.ру

Силуанов раскрыл размер госдолга России

Взгляд.рувчера в 10:33
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Интерфаксвчера в 10:32

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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В Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса

Комментируя приостановку разработки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более надежна.
РИА Новости06:14
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