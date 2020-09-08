Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
"Предлагалось увеличить расходы за счет долга (такое предложение высказал глава ВТБ Андрей Костин - ИФ), но мы уже это сделали, мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП", - сказал он в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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