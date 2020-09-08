Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
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Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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