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Интерфакс
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Госдолг России приближается к опасному уровню

URA.Ru14:09
ТАСС

Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

ТАСС10:37
Lenta.ru

Госдолг России установит многолетний рекорд

Lenta.ru12:24
Российская газета

Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП

Российская газета11:01
Комсомольская правда

Силуанов рассказал, каким будет госдолг России в 2021 году

Комсомольская правда13:38
Взгляд.ру

Силуанов раскрыл размер госдолга России

Взгляд.ру10:33
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Интерфакс10:32

Росавиация разрешила полеты в Каир, Дубай и Мале

"С 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Росавиация разрешила полеты в Каир, Дубай и Мале
Газета.Ru14:34
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русском12:58
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NASA отказалось от покупки места для своего астронавта на «Союзе»

Москва, 8 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США подтвердило России покупку только одного места на космическом корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщается 8 сентября в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос».
REGNUM13:05
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Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ruвчера в 02:54
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Китай и Россия разрабатывают основу для водородной батареи

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева и Пекинского химико-технологического университета в рамках совместного проекта работают над созданием недорогой водородной батареи.
Деловое.ТВ13:32
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Правительство попросили легализовать наркосодержащие химикаты в растениеводстве

Российский зерновой союз обратился в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о легализации использования наркосодержащих средств в химической промышленности и сфере защиты растений.
Ведомости10:09