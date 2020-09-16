Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований — в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.

РБК 23:00