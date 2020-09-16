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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

Из пояснительной записки к проекту бюджета следует, что в 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022-м увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023-м достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.).В источнике
С чего всё началось
РБК

Российский госдолг через три года превысит 21% ВВП

Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований — в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.
РБК23:00
Подробнее о событии
Профиль

К 2023 году российский госдолг превысит 21% ВВП

Профиль02:14
Капитал страны

Россия погрязнет в долгах уже через три года

Капитал страны03:04
Эхо Москвы

Российский государственный долг, по оценке властей, из-за пандемии коронавируса вырастет до 21% ВВП в течение трех лет

Эхо Москвы02:33
Коммерсантъ

Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

Коммерсантъ01:58
Московский Комсомолец

Российский госдолг в 2023 году превысит 21% ВВП

Московский Комсомолец23:57
РБК

Российский госдолг через три года превысит 21% ВВП

РБК23:00
Pravda.Ru

Дедолларизация как уход от токсичной валюты

Pravda.Ru17:50

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
2,8K

Эксперимент показал, что детеныши черепахи обращают внимание на лица

Эксперимент, проведенный с детенышами черепах, показал, что они склоны реагировать на объекты напоминающие лицо, говорится в исследовании, опубликованном 14 сентября в журнале PNAS.
ИА Красная Веснавчера в 10:12
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В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН

Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости02:50
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

Советник индийского правительства по национальной безопасности Аджит Довал во вторник покинул встречу посланников государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
РИА Новости01:48