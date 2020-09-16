Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП
Из пояснительной записки к проекту бюджета следует, что в 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022-м увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023-м достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.).В источнике
С чего всё началось
Российский госдолг через три года превысит 21% ВВП
Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований — в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.
РБК23:00
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