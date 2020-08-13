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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

Как сообщает РБК, на фоне кризиса государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства. Эксперты издания связывают это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, а также резким ростом расходов бюджета на поддержку россиян и бизнеса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Госдолг России на фоне пандемии коронавируса впервые за год превысил ликвидные активы правительства

Эхо Москвы11:14
РИА Новости

Госдолг России превысил резервы правительства

РИА Новости10:09
ТАСС

Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

ТАСС08:45
Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°08:26
News.ru

Грань опасности: госдолг России заметно превысил ликвидные резервы

News.ru14:43
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20

В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год
RuNews24.ruвчера в 05:41
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Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия09:55
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков опубликовал в своем Instagram публичное обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором отказался от ордена имени Франсиска Скорины, полученного из рук политика в 2014 году.
Gazeta.SPbвчера в 12:17
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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