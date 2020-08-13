Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства
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Как сообщает РБК, на фоне кризиса государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства. Эксперты издания связывают это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, а также резким ростом расходов бюджета на поддержку россиян и бизнеса.В источнике
С чего всё началось
Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником
Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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