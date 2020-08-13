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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

Как сообщает РБК, на фоне кризиса государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства. Эксперты издания связывают это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, а также резким ростом расходов бюджета на поддержку россиян и бизнеса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
News.ru

Грань опасности: госдолг России заметно превысил ликвидные резервы

News.ruвчера в 14:43
РИА Новости

Госдолг России превысил резервы правительства

РИА Новостивчера в 10:09
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ruвчера в 19:20
Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°вчера в 08:26
Эхо Москвы

Госдолг России на фоне пандемии коронавируса впервые за год превысил ликвидные активы правительства

Эхо Москвывчера в 11:14
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:17
ТАСС

Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

ТАССвчера в 08:45

Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа
Аргументы и Фактывчера в 12:44
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфаксвчера в 07:41
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Во Владимирской области пятеро медиков умерли от коронавируса

Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина рассказала, что с начала эпидемии коронавируса во Владимирской области 380 медицинских работников заболели COVID-19.
Доводвчера в 14:53
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Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Mediaвчера в 13:08
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАСС12 августа в 15:16
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Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюсвчера в 03:23
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