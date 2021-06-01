Госдолг России вырос до ₽19,68 трлн
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В феврале Счетная палата сообщала, что за прошлый год российский госдолг вырос на 39,9%, достигнув 18,99 трлн руб.
Однако в рублевом эквиваленте внешний долг с начала года вырос на 1,4% (58,3 млрд рублей), до 4,247 трлн рублей.
С чего всё началось
Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб. (около 17% ВВП), следует из доклада (.pdf
) Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь—март текущего года.