Внешний долг в долларовом эквиваленте снизился на $598,3 млн (на 1,1%). К 1 апреля он составил $56,1 млрд — 77,9% верхнего предела, который составляет $72 млрд. При этом в рублях он увеличился на 58,28 млрд руб. (на 1,4%), составив 4,2 трлн руб.

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С чего всё началось Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб. (около 17% ВВП), следует из доклада (. pdf ) Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь—март текущего года. Коммерсантъ 00:26