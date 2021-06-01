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Экономика

Госдолг России вырос до ₽19,68 трлн

Внешний долг в долларовом эквиваленте снизился на $598,3 млн (на 1,1%). К 1 апреля он составил $56,1 млрд — 77,9% верхнего предела, который составляет $72 млрд. При этом в рублях он увеличился на 58,28 млрд руб. (на 1,4%), составив 4,2 трлн руб.В источнике

С чего всё началось

Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб. (около 17% ВВП), следует из доклада (.pdf
) Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь—март текущего года.

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