Газета.RuГосдолг России за 2020 год увеличился на 5,4 трлн рублейЗа 2020 год государственный долг России вырос на 39,9%, до 18,99 трлн рублей. Об этом сказано в материалах, опубликованных на сайте Счетной палаты РФ.В источникеГазета.RuАлтапрессRuNews24.ruLenta.ruВечерняя МоскваRT на русскомМосковский КомсомолецТелеканал 360°Экономика сегодняПРАЙМОбщественная служба новостейКомсомольская правдаNews.ruПолитическая ЭкспертизаИнфо24Москва 24Life.ruРИА НовостиПодробнее о событииГосдолг России в 2020 году вырос на 39,9%ТАСС16:36Госдолг России вырос за год на 5,4 триллиона рублейРИА Новости18:00Госдолг России вырос за 2020 год на 40% — Счетная палатаТелеканал 360°17:38Госдолг России вырос на 5,4 триллиона рублей за годLenta.ru17:21Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 годуРБК18:31Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 годуПРАЙМ16:09Счетная палата: Госдолг России за год вырос почти на 40%Российская газета16:01Показать ещёОценить262КомментироватьПоделиться