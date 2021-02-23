Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Госдолг России за 2020 год увеличился на 5,4 трлн рублей

За 2020 год государственный долг России вырос на 39,9%, до 18,99 трлн рублей. Об этом сказано в материалах, опубликованных на сайте Счетной палаты РФ.В источнике
Газета.Ru
Алтапресс
RuNews24.ru
Lenta.ru
Вечерняя Москва
RT на русском
Московский Комсомолец
Телеканал 360°
Экономика сегодня
ПРАЙМ
Общественная служба новостей
Комсомольская правда
News.ru
Политическая Экспертиза
Инфо24
Москва 24
Life.ru
РИА Новости
Подробнее о событии

Госдолг России в 2020 году вырос на 39,9%

ТАСС16:36

Госдолг России вырос за год на 5,4 триллиона рублей

РИА Новости18:00

Госдолг России вырос за 2020 год на 40% — Счетная палата

Телеканал 360°17:38

Госдолг России вырос на 5,4 триллиона рублей за год

Lenta.ru17:21

Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 году

РБК18:31

Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

ПРАЙМ16:09

Счетная палата: Госдолг России за год вырос почти на 40%

Российская газета16:01
Интересное

Российские операторы не готовы к DSS

В Samsung Electronics не рассказали, насколько, по их оценке, решение DSS может быть востребованным на российском рынке с учетом сложностей получения частот для 5G, а также есть ли интерес со стороны российских операторов к этой технологии.
ComNews.ru18:30