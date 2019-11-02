Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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