Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
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Ковалёв объяснил, почему проиграл Альваресу
Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке, который состоялся утром 3 ноября мск.
Политика
Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
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В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.
Технологии
Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона
Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
Армия и оружие
Уничтожение турецких БМП в Сирии попало на видео
Автоспорт
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Бабченко заявил, что уехал с Украины
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
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«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
С 1 по 30 ноября во всех дилерских центрах LADA в России действуют специальные условия на покупку автомобилей.
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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Футбол
Тренер «Эвертона» высказался о тяжелой травме Гомеша
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва высказался о состоянии полузащитника команды Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Здоровье
Медик назвал причины участившихся судорог в ногах
Немецким врачом определены и названы основные причины, от которых у человека учащаются судороги в ногах, об этом сообщает портал «МедикФорум».
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Футбол
Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 позаимствует камеру у недорогого смартфона Xiaomi
Ожидается, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S11 будет оснащен многомодульной камерой с главным датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright HMX, разрешение которого составит 108 Мп.
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче молодежных команд
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Фигурное катание
Косторная победила, Загитова порадовала, судьи разочаровывают
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Политика
Трамп пригласил лидеров Юго-Восточной Азии на саммит в США
Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.