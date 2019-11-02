Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

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RT на русском01 ноября в 18:23
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РБК вчера в 15:45
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Калгари Флэймз».
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Названы самые жуткие монстры в истории кино

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Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

Бутина назвала пыткой условия ее содержания в тюрьме США

Газета.Ru вчера в 23:27
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
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