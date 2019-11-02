Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Известия вчера в 22:45
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском вчера в 15:15
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Экономика
Осипов прокомментировал итоги Госсовета с Путиным по реформированию здравоохранения
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал журналистам об итогах Госсовета по реформированию здравоохранения, прошедшего 31 октября в Калининградской области.
Zab.RU вчера в 23:42
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Калгари Флэймз».
RT на русском 00:15
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Политика
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:21
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество
Бутина назвала пыткой условия ее содержания в тюрьме США
Газета.Ru вчера в 23:27
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 01 ноября в 23:11
Политика
Трамп заявил об уверенности в победе на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года.
Известия вчера в 16:26
Происшествия
В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес
Нищий отец Стаса Пьехи ходит в столовую для бродяг
РЕН ТВ вчера в 13:30
Общество
Названы продукты для замедления старения
Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.
ТК Звезда вчера в 21:54
Общество
Россия празднует День народного единства
Четвертая Власть 00:04
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Общество
Медведев сравнил стоимость интернета в России и других странах
В стране активно развивается инфраструктура связи - свыше 85% россиян пользуются возможностями, связанными с мобильным интернетом, и около 70% взрослых граждан делают это ежедневно.
Российская газета вчера в 21:38
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском вчера в 06:42
Единоборства
Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.
Sports.ru вчера в 04:00
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий.
РБК 00:32
Общество
Россиянин Лисов прокомментировал возвращение на родину вместе с детьми
RT на русском вчера в 05:47
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье
Адвокат и личный друг эстрадного продюсера Максима Фадеева Сергей Жорин предположил, что новый громкий конфликт с артистами может погубить автора «Шоколадного зайца».
Ридус вчера в 14:45