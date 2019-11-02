Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Известия вчера в 22:45
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
Летевший из Петербурга в Узбекистан самолет экстренно сел в Самаре
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч, совершил внеплановую посадку в Самаре.
Известия 06:32
Авто
Узбекистан получит первую партию Chevrolet Trailblazer
Компания GM Thailand 25 октября направила первую партию автомобилей Chevrolet Trailblazer в Узбекистан, передаёт пресс-служба GM.
Centralasia.news 05:44
Политика
Путин вручил государственные награды в День народного единства
Глава государства Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным политикам, дипломатам и активистам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
Политика Сегодня 06:59
Политика
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.
РИА Новости 05:47
Политика
Washington Post: Трамп ненавидит Украину
Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Шоу-бизнес
Александр Семчев опроверг слухи о своей госпитализации
Телеканал 360° вчера в 16:10
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском вчера в 13:05
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин угодила в реанимацию, где находится в критическом состоянии.
Телепрограмма вчера в 07:54
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 02 ноября в 15:48
Общество
Минстрой представил индекс качества городской среды
Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду.
РИА Новости 01 ноября в 09:48
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции
Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Газета.Ru 05:47
Киберспорт
Релиз Overwatch 2 может состояться осенью 2020
MrDeriv подтвердил, что Blizzard наметила дату релиза Overwatch 2 примерно на осень 2020 года.
CyberSport.ru 02 ноября в 16:09
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Авто
Назвали сроки премьеры возрождённого внедорожника Ford Bronco
Новый внедорожник от компании Ford, для которого возродят название Bronco, приобретёт рамную конструкцию и неразрезные мосты.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 11:02
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58