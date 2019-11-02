Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Общество
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Экономика
Минфин и ЦБ вернутся к идее индивидуального пенсионного капитала
Вместо ИПК нынешней осенью гражданам предложили гарантированный пенсионный план (ГПП) – при его разработке использовались идеи ИПК, а начнет действовать система, как предполагается, в 2021 г. «Мы не отказались от индивидуального пенсионного капитала, мы считаем, что это история нужная», – комментировал появление ГПП замминистра финансов Алексей Моисеев.
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Происшествия
В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме
Музыка
Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
Происшествия
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Общество
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
Авто
В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Общество
МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки
По данным краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду высота волн увеличится в акваториях Берингова моря, Тихого океана и в прибрежной зоне Алеутского муниципального района.
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Общество
В России выступили за введение штрафа за нераздельный сбор мусора
Глава «Российского экологического оператора» (оператор «мусорной» реформы) Денис Буцаев заявил, что в России нужно вводить штрафы за нераздельный сбор мусора.