Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

Российская газета03 ноября в 04:15

Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

Коммерсантъ01 ноября в 19:20

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23
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Общество

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета вчера в 15:30
Экономика

Минфин и ЦБ вернутся к идее индивидуального пенсионного капитала

Вместо ИПК нынешней осенью гражданам предложили гарантированный пенсионный план (ГПП) – при его разработке использовались идеи ИПК, а начнет действовать система, как предполагается, в 2021 г. «Мы не отказались от индивидуального пенсионного капитала, мы считаем, что это история нужная», – комментировал появление ГПП замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ведомости вчера в 16:08
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Происшествия

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

Российская газета 00:52
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV

Слово и Дело вчера в 05:56
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Автоспорт

Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

ТАСС Спорт 03 ноября в 17:45
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Происшествия

У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 03 ноября в 04:21
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Общество

Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Авто

В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 00:16
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Кино

Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»

RuNews24.ru вчера в 10:39
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 03 ноября в 13:07
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Общество

МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки

По данным краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду высота волн увеличится в акваториях Берингова моря, Тихого океана и в прибрежной зоне Алеутского муниципального района.
РБК вчера в 22:32
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Общество

В России выступили за введение штрафа за нераздельный сбор мусора

Глава «Российского экологического оператора» (оператор «мусорной» реформы) Денис Буцаев заявил, что в России нужно вводить штрафы за нераздельный сбор мусора.
БИЗНЕС Online 03 ноября в 03:17
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