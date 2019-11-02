Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.

Экономика Минфин и ЦБ вернутся к идее индивидуального пенсионного капитала Вместо ИПК нынешней осенью гражданам предложили гарантированный пенсионный план (ГПП) – при его разработке использовались идеи ИПК, а начнет действовать система, как предполагается, в 2021 г. «Мы не отказались от индивидуального пенсионного капитала, мы считаем, что это история нужная», – комментировал появление ГПП замминистра финансов Алексей Моисеев.

Здоровье 5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Общество Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Общество Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.

Общество Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.