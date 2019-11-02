Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

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Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23

Госдолг США побил новый рекорд

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Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23
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Армия и оружие

Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Экономика

На достройку ЖК «Окский берег» выделят более 4 млрд рублей

На достройку ЖК «Окский берег» в Нижегородской области направят 4,3 млрд рублей из федерального компенсационного Фонда защиты прав дольщиков и около 400 млн рублей из бюджета Нижегородской области.
Гипер НН 04:50
Футбол

Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
Общество

В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно

Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие

В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста

Иракская национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы нейтрализовали в районе Метина на севере Ирака самого разыскиваемого в Турции террориста из числа РПК ("Рабочая партия Курдистана" - запрещена в Турции).
Газета.Ru 01:48
Общество

Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX

Интерфакс 01 ноября в 06:36
Экономика

Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты

Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Армия и оружие

Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости вчера в 09:15
Хоккей

Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия

Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Шоу-бизнес

Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Происшествия

Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина

RT на русском вчера в 16:43
Фигурное катание

Алина Загитова: хочу совершить прыжок с парашютом

ТАСС Спорт 00:00
Политика

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

Московский Комсомолец вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля

Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Слово и Дело 01:38
Футбол

«Лацио» вырвал победу над «Миланом»

«Лацио» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 2:1.
ProstoProSport вчера в 16:40
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 00:16
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Политика

Украинские военные жалуются на качество питания в армии

Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Газета.Ru 02:54
Общество

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК вчера в 19:42
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 02 ноября в 10:04
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В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

RT на русском 04:31
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