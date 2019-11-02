Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Экономика
На достройку ЖК «Окский берег» выделят более 4 млрд рублей
На достройку ЖК «Окский берег» в Нижегородской области направят 4,3 млрд рублей из федерального компенсационного Фонда защиты прав дольщиков и около 400 млн рублей из бюджета Нижегородской области.
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно
Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Армия и оружие
В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста
Иракская национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы нейтрализовали в районе Метина на севере Ирака самого разыскиваемого в Турции террориста из числа РПК ("Рабочая партия Курдистана" - запрещена в Турции).
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Происшествия
Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Политика
Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля
Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Футбол
«Лацио» вырвал победу над «Миланом»
«Лацио» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 2:1.
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Украинские военные жалуются на качество питания в армии
Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Политика