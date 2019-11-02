Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

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RT на русском01 ноября в 18:23

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ТАСС01 ноября в 16:23
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Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии

Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
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Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях

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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
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Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

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Газета.Ru вчера в 11:39
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Названо безопасное время использования гаджетов подростками

По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
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Президент поздравил Градского с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
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Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
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Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

Свою реакцию Путин объяснил многочисленными историями, когда просьбы о чем-либо начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими – так, к примеру, 30 миллионов рублей однажды превратились в 30 миллиардов.
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Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли

Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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РИА Новости вчера в 10:53
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Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора

Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
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Карпин: «„Краснодар“ радуется ничьей с нами, это радует»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
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Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
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Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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