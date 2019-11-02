Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Наука
Ученые научили компьютер предсказывать рост растений
Команда исследователей из Сколтеха обучили нейросеть оценивать и предсказывать рост растений с учетом основных факторов и высчитывать оптимальное количество питательных веществ и других параметров, отвечающих за рост растений.
Кубанские новости вчера в 09:41
Общество
Гафур приговорена к 8,5 годам заключения за контрабанду наркотиков
Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро голландская бегунья Мадиэя Гафур приговорена к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев за контрабанду наркотиков, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 14:20
Космос
Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют
В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru 15:29
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Политика
В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
RT на русском 17:25
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Политика
Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.
Российская газета 17:31
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu проверил на производительность смартфоны флагманских моделей и среднего класса.
Политическая Экспертиза 15:12
Политика
Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей
4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru 12:37
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Новости Рязани вчера в 14:41
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Кино
Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука
Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv вчера в 12:54
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»
Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
Красная весна 05:16
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Экспресс газета 02:11
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Культура
Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку
Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
ГЛАС.RU 08:34