Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

Российская газетавчера в 04:15

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23

Госдолг США установил новый рекорд

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Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США побил новый рекорд

Lenta.ru01 ноября в 18:18
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Наука

Ученые научили компьютер предсказывать рост растений

Команда исследователей из Сколтеха обучили нейросеть оценивать и предсказывать рост растений с учетом основных факторов и высчитывать оптимальное количество питательных веществ и других параметров, отвечающих за рост растений.
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Гафур приговорена к 8,5 годам заключения за контрабанду наркотиков

Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро голландская бегунья Мадиэя Гафур приговорена к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев за контрабанду наркотиков, сообщает Би-би-си.
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Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют

В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru 15:29
Политика

Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
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Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Известия 14:29
Политика

В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
RT на русском 17:25
Политика

США официально заявили о выходе из Парижского соглашения

США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Политика

Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.
Российская газета 17:31
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
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AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Бенчмарк AnTuTu проверил на производительность смартфоны флагманских моделей и среднего класса.
Политическая Экспертиза 15:12
Политика

Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей

4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru 12:37
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Новости Рязани вчера в 14:41
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В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Общество

Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства Гандзюк

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Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
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Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Кино

Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука

Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv вчера в 12:54
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Газета.Ru 13:00
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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество

Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»

Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
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Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

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Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
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Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку

Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
ГЛАС.RU 08:34
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