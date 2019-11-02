Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper / Ведущий iOS-разработчик - от 300 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Кино
Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian
NewInform 31 октября в 22:32
Гаджеты
Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51
Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera вчера в 11:08
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 10:15
Наука
Молодые ученые привезли сотни перспективных проектов в «Сириус»
Проедет от Калининграда до Владивостока — это лишь одна из идей участников саммита молодых ученых.
РЕН ТВ 31 октября в 01:50
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru вчера в 06:12
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM вчера в 22:23
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»
Матч ТВ вчера в 22:17
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Армия и оружие
«Русские витязи» получат Су-35С
Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» уже в самое ближайшее время получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С.
Свободная Пресса 03:05
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia вчера в 16:54
Футбол
Матч Футбольной национальной лиги перенесли в Москве
Футбольный матч 21-го тура ФНЛ между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" был перенесен из-за запрета полиции.
Москва 24 вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым
В начале сентября стало известно о романе 36-летней вокалистки с 27-летнем латвийским баскетболистом Янисом Тимма.
Дни.ру вчера в 23:11
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
Актуальные Новости 02:22
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
BFM.ru 05:08
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02