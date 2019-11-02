Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°вчера в 18:52

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известиявчера в 18:15

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США вновь побил рекорд

ТАССвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper / Ведущий iOS-разработчик - от 300 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Кино

Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian

NewInform 31 октября в 22:32
Гаджеты

Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51

Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera вчера в 11:08
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 10:15
Наука

Молодые ученые привезли сотни перспективных проектов в «Сириус»

Проедет от Калининграда до Владивостока — это лишь одна из идей участников саммита молодых ученых.
РЕН ТВ 31 октября в 01:50
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru вчера в 06:12
Единоборства

Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM вчера в 22:23
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»

Матч ТВ вчера в 22:17
Политика

Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Армия и оружие

«Русские витязи» получат Су-35С

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» уже в самое ближайшее время получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С.
Свободная Пресса 03:05
Кино

Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

ТВ Центр 31 октября в 13:47
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia вчера в 16:54
Футбол

Матч Футбольной национальной лиги перенесли в Москве

Футбольный матч 21-го тура ФНЛ между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" был перенесен из-за запрета полиции.
Москва 24 вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым

В начале сентября стало известно о романе 36-летней вокалистки с 27-летнем латвийским баскетболистом Янисом Тимма.
Дни.ру вчера в 23:11
Здоровье

Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости 02:22
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Общество

Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию

Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
BFM.ru 05:08
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное