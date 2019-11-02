Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Известия 31 октября в 20:14
Футбол
Динамо — Ахмат 1:1
Газета.Ru 08:58
Хоккей
Виталий Кравцов призвал забыть про очки ради блага «Трактора»
В июне 2018 года Виталий Кравцов был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Южноуральская панорама вчера в 14:03
Происшествия
Робот убил человека на заводе под Липецком
Российская газета 06:21
Футбол
«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам
По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
ФАН вчера в 11:51
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
В Ленобласти 14-летние подростки устроили поножовщину
Во Всеволожском районе Ленинградской области между двумя 14-летними подростками произошел конфликт, переросший в поножовщину.
Российская газета 05:40
Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер.
News.ru вчера в 14:39
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Здоровье
Минздрав установил норму потребления соли для россиян
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова установила рекомендованную суточную норму потребления соли для жителей страны.
Lenta.ru 09:27
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Экономика
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Ведомости 03:27
Политика
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
МИД России беспокоится за безопасность работников СМИ на Украине
Министерство иностранных дел России заявило, что уровень безопасности работников СМИ на Украине вызывает серьезную обеспокоенность.
Газета.Ru 08:45
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
Уголовное дело заведено после интервью, которое дети взяли у гея
По версии следствия, люди, личность которых предстоит установить, пригласили детей и гея на интервью.
Говорит Москва 09:29
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Политика
Киев намерен требовать от России репарации на восстановление Донбасса
Напомним, что 6 июля президент Украины Зеленский заявил о постепенном завершении войны и восстановлении Донбасса.
ИА Новороссия 31 октября в 11:11
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Единоборства
Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Замана вчера в 19:44
Хоккей
ЦСКА нанёс «Барысу» пятое поражение подряд в КХЛ
RT на русском 09:49
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Кино
Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
RuNews24.ru 04:19
Музыка
Участника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом
Российская газета 08:56
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru 31 октября в 17:02
Политика
В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС
В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Футбол
Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей
Доказательства против экс-вратаря «Реала» считаются убедительными, ему грозит дисквалификация от 8 до 12 матчей.
Матч ТВ 01:55