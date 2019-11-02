Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

Российская газетавчера в 04:15

Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23

Госдолг США побил новый рекорд

Lenta.ru01 ноября в 18:18

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23
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Политика

Washington Post: Трамп ненавидит Украину

Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Общество

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Космос

Перед Новым годом Россия запустит в космос стеклянный шар

Пятый канал 02:52
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика

Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора

Как ожидается, юрист ответит на вопросы членов Конгресса от Республиканской партии по поводу скандального разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Росбалт 00:59
Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

РИА Новости 01:32
Политика

Песков предсказал развал ГТС Украины без транзита российского газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская газотранспортная система «просто развалится» без транзита российского газа.
Политическая Экспертиза вчера в 20:00
Экономика

Осипов назвал бюджет Забайкалья на 2020 год «консервативным, устойчивым с явным плюсом»

Губернатор Александр Осипов заявил журналистам, что бюджет Забайкалья на 2020 год оценивается как консервативный, устойчивый с явным плюсом в сравнении с бюджетом 2019 года.
Zab.RU 01:31
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Происшествия

В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
РИА Новости 00:09
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Общество

Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
Газета.Ru 02:51
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Технологии

Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона

Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
iReactor вчера в 15:47
Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Политика

Соперница Трампа обвинила его в желании украсть нефть у Сирии

Сенатор Демократической партии США от штата Гавайи Тулси Габбард, которая планирует баллотироваться в президенты в 2020 году, обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в намерении захватить сирийские нефтяные месторождения.
Известия 00:23
Спорт

Россияне победили в эстафете на Кубке мира по шорт-треку

Российские шорт-трекисты в эстафете на первом этапе Кубка мира, проходящем в американском Солт-Лейк-Сити, стали лучшими.
Inc-news.ru 01:36
Происшествия

Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС вчера в 11:23
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 02 ноября в 09:37
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
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