Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Политика
Washington Post: Трамп ненавидит Украину
Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Космос
Перед Новым годом Россия запустит в космос стеклянный шар
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Политика
Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
Как ожидается, юрист ответит на вопросы членов Конгресса от Республиканской партии по поводу скандального разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Политика
Песков предсказал развал ГТС Украины без транзита российского газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская газотранспортная система «просто развалится» без транзита российского газа.
Экономика
Осипов назвал бюджет Забайкалья на 2020 год «консервативным, устойчивым с явным плюсом»
Губернатор Александр Осипов заявил журналистам, что бюджет Забайкалья на 2020 год оценивается как консервативный, устойчивый с явным плюсом в сравнении с бюджетом 2019 года.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Происшествия
В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
Технологии
Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона
Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
Политика
Соперница Трампа обвинила его в желании украсть нефть у Сирии
Сенатор Демократической партии США от штата Гавайи Тулси Габбард, которая планирует баллотироваться в президенты в 2020 году, обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в намерении захватить сирийские нефтяные месторождения.
Спорт
Россияне победили в эстафете на Кубке мира по шорт-треку
Российские шорт-трекисты в эстафете на первом этапе Кубка мира, проходящем в американском Солт-Лейк-Сити, стали лучшими.
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.