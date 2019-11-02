Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать196

Подробнее о событии

Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

Российская газета04:15

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23

Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США побил новый рекорд

Lenta.ru01 ноября в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Экономика

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Политика

ООН назвала число убитых мирных жителей на войне в Донбассе

Газета.Ru 08:06
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Происшествия

В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии

vtomske.ru вчера в 23:14
Общество

Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии

РИА Новости 07:42
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor вчера в 09:29
Политика

Бабченко подтвердил свой побег с Украины

Газета.Ru 06:15
Шоу-бизнес

Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Политика

Зеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе

Известия 06:41
Фигурное катание

Гран-при Франции. Косторная, Загитова и Самарин примут участие в показательных выступлениях

Sports.ru вчера в 15:08
Армия и оружие

Танковая бригада из Бурятии, которую СМИ в 2015м году связывали с боями в Донбассе, получила название ударной

Почётное наименование присвоили бригаде из Улан-Удэ, предположительно, бойцы которой были тяжело ранены во время боёв за Дебальцево в феврале 2015го года.
Эхо Москвы 08:00
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Хоккей

Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»

ProstoProSport 00:13
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Экономика

Москве не хватает офисов

Стоимость аренды офисов в Москве показывает разноплановую динамику.
Коммерсантъ 04:01
Теннис

Барти победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA

Австралийка Эшли Барти обыграла украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
RT на русском 08:19
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости

Специалисты компании iSeeCars смогли проанализировать более 7,7 млн объявлений о продаже машин, чтобы выявить какие модели больше всего подешевели через пять лет службы, а какие меньше.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:31
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Религия

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.
РИА Новости 02:45
Футбол

Илья Кутепов рассказал, каково играть в маске

Кутепов получил перелом носа в игре против «Уфы» (0:1).
Bookmaker-ratings.ru 05:36
Фигурное катание

Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке

Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
Известия 05:20
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия

На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток

Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Хоккей

Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»

В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru вчера в 16:59
Кино

Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен

РЕН ТВ вчера в 05:02
Экономика

В Омской области гречка подорожала на 37 %

Пишет Омск 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное