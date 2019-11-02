Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Происшествия
В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
vtomske.ru вчера в 23:14
Общество
Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии
РИА Новости 07:42
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor вчера в 09:29
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Фигурное катание
Гран-при Франции. Косторная, Загитова и Самарин примут участие в показательных выступлениях
Sports.ru вчера в 15:08
Армия и оружие
Танковая бригада из Бурятии, которую СМИ в 2015м году связывали с боями в Донбассе, получила название ударной
Почётное наименование присвоили бригаде из Улан-Удэ, предположительно, бойцы которой были тяжело ранены во время боёв за Дебальцево в феврале 2015го года.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Экономика
Москве не хватает офисов
Стоимость аренды офисов в Москве показывает разноплановую динамику.
Коммерсантъ 04:01
Теннис
Барти победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA
Австралийка Эшли Барти обыграла украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
RT на русском 08:19
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
Специалисты компании iSeeCars смогли проанализировать более 7,7 млн объявлений о продаже машин, чтобы выявить какие модели больше всего подешевели через пять лет службы, а какие меньше.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:31
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.
РИА Новости 02:45
Футбол
Илья Кутепов рассказал, каково играть в маске
Кутепов получил перелом носа в игре против «Уфы» (0:1).
Bookmaker-ratings.ru 05:36
Фигурное катание
Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке
Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
Известия 05:20
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Хоккей
Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»
В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru вчера в 16:59
Кино
Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен
РЕН ТВ вчера в 05:02
Экономика
В Омской области гречка подорожала на 37 %
Пишет Омск 06:41