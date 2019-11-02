Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Госдолг США установил новый рекорд

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Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

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СК подтвердил убийство главы центра «Э» по Ингушетии в Москве

Следственный комитет России по Москве подтвердил убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии и его брата на западе Москвы.
Взгляд.ру 14:17
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Газета.Ru 13:56
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
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Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
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Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
Вести.Ru 10:20
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Актриса отказалась выполнять требования бортпроводников, которые просили ее привести в должное положение откидной столик и спинку кресла, после чего полицейские сняли ее с борта.
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Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
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Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Космос

«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года

Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
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Футбол

«Челси» уверенно разобрался с «Уотфордом»

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Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
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Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при США»

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
RT на русском 14:28
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 30 октября в 09:55
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Известный американский киноактер Леонардо Ди Каприо лично встретился со знаменитой 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Дни24 02:13
Политика

Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
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Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Космос

Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science вчера в 05:33
Армия и оружие

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В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.
Мурманский вестник вчера в 06:03
Кино

Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ 11:26
Кино

Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru 08:00
Происшествия

Силовики с дубинками разгоняли протестующих в селе Меусиша в Дагестане

В селе Меусиша в Дахадаевском районе Дагестана местные жители столкнулись с силовиками.
Регион online вчера в 09:55
Политика

Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины

После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
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