Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Профиль вчера в 16:09
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Авто
Новая Kia Optima замечена накануне дебюта
В прошлом месяце KIA запустила рекламную кампанию для своей новой модели Optima (названной K5 в Корее), и теперь в Сети появилось несколько фотоснимков незамаскированного седана.
32CARS.ru 03:01
Музыка
Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
Рамблер вчера в 14:18
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Происшествия
Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии
Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью с маленькими детьми из горящего частного дома в Бурятии, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, поступившем в распоряжение РБК.
РБК 05:01
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Хоккей
«Металлург» в овертайме обыграл минское «Динамо»
Inc-news.ru вчера в 14:51
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Российская газета вчера в 23:25
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
Трамп: США в Сирии интересует только нефть
США не станут патрулировать границы Сирии, но американские войска сохранят контроль над сирийскими нефтяными месторождениями.
Ruposters.ru 05:16
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM вчера в 22:23
Музыка
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в «Голос»
РИА Новости 04:50
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Футбол
Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм
Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Metaratings 03:40
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 10:50
Политика
Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США
Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два.
RT на русском 04:55