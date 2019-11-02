Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
Газета.Ru 01:31
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс ответила хейтерам на критику своей внешности
Для выхода на пляж актриса выбрала лимонный купальник без бретелей. Эвелина Бледанс была удивлена тем, что хейтерам не понравился ее образ.
OAnews вчера в 06:56
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия
Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова
Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России».
РБК вчера в 14:28
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Политика
Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны
Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Авто
Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам
Пользователь Twitter из Японии опубликовал фото только что доставленных к одному из дилеров новых, еще официально не представленных кроссоверов Toyota Raize.
Российская газета вчера в 04:00
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 31 октября в 14:46
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Футбол
Кавани может бесплатно перейти во «Фламенго»
Бразильский клуб намерен пригласить 33-летнего уругвайца в летнее трансферное окно, так как к тому времени закончится срок действия контракта Кавани с ПСЖ и он сможет перейти в команду бесплатно.
Soccer.ru 03:29
Культура
Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева
Актер и телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале прокомментировал массовое увольнение «всех без исключения артистов» компании MALFA.
ТК Звезда 31 октября в 16:12
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании миру С-400
Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия стремится распространить ЗРК С-400 по всему миру, по аналогии с автоматом Калашникова.
Капитал страны 31 октября в 13:52
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости вчера в 13:32
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Lenta.ru 02:59
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на Курилы
Группа туристов из Японии прибыла в Южно-Курильск, находящийся на острове Кунашир.
Дума ТВ 31 октября в 04:52
Футбол
«Зенит» примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ
Нева Спорт вчера в 18:01
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 30 октября в 10:54
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Фигурное катание
Бестемьянова — о Тутберидзе: она работает так, чтобы был результат
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова дала оценку методам работы тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 04:13
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Киберспорт
В Dota 2 появился быстрый поиск игр
Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Политика
СМИ Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Известное в Испании издание La Vanguardia назвало оружие бесполезным и непригодным для ведения реальной войны.
Актуальные Новости 02:36
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43