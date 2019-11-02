Финансы

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

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Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

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Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°вчера в 18:52
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Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper / Ведущий iOS-разработчик - от 300 тысяч рублей в месяц.
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На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима

Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
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Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa 03:49
Политика

Медведев поддержал идею перехода стран ШОС на расчеты в нацвалютах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу Казахстана разработать механизмы по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Интерфакс 01:45
Происшествия

Российский школьник пырнул ножом одноклассника

Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Политика

Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США

Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два.
RT на русском 04:55
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован

Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты вчера в 07:08
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Экономика

В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам

В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
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Piter.tv вчера в 15:44
Общество

Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК вчера в 13:09
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Общество

Названа причина госпитализации Александра Ширвиндта

Директор театра Сатиры Мамед Агаев опроверг "МК" информацию о том, что худруку театра Сатиры Александру Ширвиндту сделали операцию на сердце.
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Общество

Медики рассказали, почему в холода нельзя ходить с голыми щиколотками

Например, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа отметила, что замерзающие щиколотки могут привести к нарушению кровообращения в ногах.
Российская газета 05:36
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Киберспорт

Blizzard анонсировала Diablo IV

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В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Единоборства

Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Футбол

Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
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Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
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Шоу-бизнес

Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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Здоровье

Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

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Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews вчера в 02:10
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