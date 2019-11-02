Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.

Происшествия Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.

Космос В хвосте первой межзвездной кометы нашли воду Первая межзвездная комета 2I/Borisov оказалась богата водой – такой вывод сделала международная группа астрономов, изучив состав ее «хвоста».

Политика Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Политика Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.

Происшествия Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

Армия и оружие «Русские витязи» получат Су-35С, подтвердил источник Пилотажная группа "Русские витязи" в ноябре получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Футбол Адиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Шоу-бизнес Джиган станет отцом в четвертый раз Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.

Политика Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".

Шоу-бизнес Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.

Религия Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.

Единоборства Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.

Политика Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.