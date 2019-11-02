Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео
РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы нашли воду
Первая межзвездная комета 2I/Borisov оказалась богата водой – такой вывод сделала международная группа астрономов, изучив состав ее «хвоста».
МИР 24 30 октября в 01:41
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Политика
Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России
Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.
РИА Новости вчера в 21:21
Армия и оружие
НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57
НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Ореанда-Новости 31 октября в 17:26
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия
Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM вчера в 05:03
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM вчера в 02:27
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Армия и оружие
«Русские витязи» получат Су-35С, подтвердил источник
Пилотажная группа "Русские витязи" в ноябре получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 01:07
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Известия вчера в 22:15
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Футбол
Адиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.
RT на русском вчера в 10:03
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru 31 октября в 05:00
Политика
Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала
Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".
РЕН ТВ вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма 31 октября в 05:17
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
РБК 31 октября в 05:42
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Политика
МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.
Газета.Ru вчера в 14:17