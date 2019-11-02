Экономика

BFM.ruBFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°вчера в 18:52

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известиявчера в 18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США вновь побил рекорд

ТАССвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео

РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Космос

В хвосте первой межзвездной кометы нашли воду

Первая межзвездная комета 2I/Borisov оказалась богата водой – такой вывод сделала международная группа астрономов, изучив состав ее «хвоста».
МИР 24 30 октября в 01:41
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Политика

Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России

Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.
РИА Новости вчера в 21:21
Армия и оружие

НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57

НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Ореанда-Новости 31 октября в 17:26
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM вчера в 05:03
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM вчера в 02:27
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове

При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Армия и оружие

«Русские витязи» получат Су-35С, подтвердил источник

Пилотажная группа "Русские витязи" в ноябре получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 01:07
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия вчера в 22:15
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Футбол

Адиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.
RT на русском вчера в 10:03
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru 31 октября в 05:00
Политика

Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".
РЕН ТВ вчера в 13:48
Шоу-бизнес

Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма 31 октября в 05:17
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Общество

Минобороны вручило медаль возвращавшему награды ВОВ мексиканцу

VSE42.RU 01:29
Транспорт

Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Известия вчера в 23:59
Единоборства

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
РБК 31 октября в 05:42
Политика

Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Политика

МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.
Газета.Ru вчера в 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное