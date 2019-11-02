Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
OAnews вчера в 02:10
Культура
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Lenta.ru 31 октября в 03:02
Экономика
Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс вчера в 22:18
Транспорт
Медведев согласовал строительство новой трассы Москва-Казань
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт и глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступали и за реконструкцию трассы М7, и за строительство новой платной дороги.
Патриоты Нижнего вчера в 03:34
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
Российская газета 03:40
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
В Сургуте оставили на морозе 28 котят в клетках
В Сургуте полицейские ищут того, кто оставил на морозе в лесу 28 кошек в запертых неутепленных клетках.
Вести.Ru 05:36
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 вчера в 10:11
Музыка
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в «Голос»
РИА Новости 04:50
Здоровье
Ульяновская молодежь активно проходит диспансеризацию
Информация, где и в какие часы можно пройти диспансеризацию, размещена на официальном сайте ТФОМС Ульяновской области.
Ульяновская правда 31 октября в 10:16
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Авто
Две модели Volkswagen подешевели в России
24 октября Volkswagen представил новое, восьмое поколение модели Golf.
Российская газета 06:00
Армия и оружие
«Русские витязи» получат Су-35С
Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» уже в самое ближайшее время получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С.
Свободная Пресса 03:05
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес
Фадеев ответил на слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев устал от слухов о его романе с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной (Molly).
Телеканал 360° 04:56
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 12:57
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 01:56
Происшествия
В Бурятии военный спас из огня семью с детьми
При пожаре в частном доме в Бурятии военнослужащий спас семью с двуми маленькими детьми, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу военного округа.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Политика
Медведев выступил за переход на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за разработку механизмов, которые помогут перейти на расчеты в национальных валютах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Коммерсантъ 04:22
Гаджеты
Первые «умные» часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов
Известно, что корпус Xiaomi Watch создан из нержавеющий стали, тогда как его тыльная сторона выполнена из керамики.
Ferra 04:37
Политика
Белый дом подготовился к импичменту Трампа
Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.
ТВ Центр 04:59
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48