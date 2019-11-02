Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
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Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину.
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Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
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Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
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Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами
Во время недавнего визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга принимающая сторона предлагала организовать ему встречу с украинскими моряками, задержанными российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года и освобожденными в начале сентября нынешнего.
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Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
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Ранее комиссия НАТО — Украина опубликовала обращение альянса к РФ с призывом вернуть Крым под контроль Украины.
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Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.
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Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы
Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.
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На снимке девушка запечатлена со своим бойфрендом - латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой.
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Заявление украинского эксперта Тараса Загороднего о необходимости создать новые ракеты для нанесения ударов по российским атомным электростанциям свидетельствует об интеллектуальном кризисе в экспертном сообществе Украины.
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Американский автопроизводитель Ford опубликовала видеотизер нового большой внедорожника, позиционируемого как возрожденный Bronco.
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Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".