Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»
Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
Футбол
Защитник «Пюника» переходит в «Сочи»
В армянском первенстве молодой защитник провёл девять матчей, однако результативных действий на свой счёт не записал.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
Происшествия
Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции
Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС в Единой лиге ВТБ, Швед набрал 24 очка
Подмосковные «Химки» победили казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Единоборства
Появилось видео нокаута в бою Альвареса и Ковалёва
В сети опубликовали видео поражения нокаутом российского боксёра Сергея Ковалёва от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Происшествия
На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Происшествия
Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы
Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Происшествия
По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии проверяют девять человек
Убийство руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева имеет признаки заказного, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Политика
Трамп захотел принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выразил желание принять в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Его слова передает «Интерфакс».
Общество
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок
Онлайн-агрегатор Airbnb запретил сдавать в аренду дома для вечеринок, сообщается на странице компании в Twitter.