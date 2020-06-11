Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.

Политика США продлили санкции против Белоруссии США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.

Общество На Кубани откроют музеи и разрешат деловые мероприятия «С 12 июня разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек, открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только для репетиций, разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам», — заявил на заседании глава региона Вениамин Кондратьев. 32

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. 2

Политика Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата. 3

Происшествия Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел. 8

Общество Правительство утвердило новые меры поддержки россиян Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина. 377

Общество В Смольном объяснили медленную отмену ограничений по коронавирусу Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил не сравнивать Петербург и Москву и объяснил, почему в городе отменяют ограничения по коронавирусу гораздо медленнее, чем в Москве.

Общество В Омской области отменили режим самоизоляции Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области. 101

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 165

Экономика Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. 3

Общество В Нижегородской области отменяют двухнедельный карантин для приезжих Нижний Новгород, 11 июня 2020, 19:08 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. 73

Общество В работе сервисов Сбербанка произошел сбой В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Политика Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.

Происшествия Двух жителей Брянска задержали за избиение полицейского Следователи в Брянске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, избивших сотрудника полиции, решается вопрос об аресте подозреваемых. 5

Спорт МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,3K

Происшествия У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски. 13