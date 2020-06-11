Экономика
Газета.RuГосдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
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Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Автоновости дня вчера в 08:16
Политика
США продлили санкции против Белоруссии
США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.
РИА Новости 11:59
Общество
На Кубани откроют музеи и разрешат деловые мероприятия
«С 12 июня разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек, открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только для репетиций, разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам», — заявил на заседании глава региона Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:58
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 08:20
Политика
Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве
Газета.Ru вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Политика
Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять
Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата.
Life.ru 07:15
Происшествия
Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве
В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 11:59
Общество
Охлобыстин заявил о «двоих погибших» в аварии с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал нашумевшее ДТП со своим коллегой Михаилом Ефремовым, по вине которого погиб другой водитель.
Национальная служба новостей 10:35
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
В Смольном объяснили медленную отмену ограничений по коронавирусу
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил не сравнивать Петербург и Москву и объяснил, почему в городе отменяют ограничения по коронавирусу гораздо медленнее, чем в Москве.
Собака.ru 12:49
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Экономика
У петербургской ГК «Галактика» появился новый крупный инвестор
У петербургской группы компаний «Галактика», которая является крупнейшим производителем молочных продуктов в стране, появился новый крупный инвестор.
Peterburg2.ru 12:29
Экономика
Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны
Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:41
Происшествия
Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего
Известия вчера в 12:38
Общество
В Нижегородской области отменяют двухнедельный карантин для приезжих
Нижний Новгород, 11 июня 2020, 19:08 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов.
REGNUM 12:08
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел сбой
В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Ведомости 13:08
Политика
Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование
Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.
Российская газета 12:18
Гаджеты
Бесплатные фильтры и эффекты Photoshop для смартфонов Android и iPhone. Adobe выпустила приложение Photoshop Camera
В прошлом году компания начала его тестировать и пользователям Android предлагалась превью-версия.
iXBT.com 08:16
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Двух жителей Брянска задержали за избиение полицейского
Следователи в Брянске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, избивших сотрудника полиции, решается вопрос об аресте подозреваемых.
ТАСС 11:21
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Гаджеты
В России представили дешевый смартфон Oppo A52
Компания Oppo представила в России новую модель смартфона A52.
Экономика сегодня 09 июня в 11:26
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
Общество
Жители Ростова позже всех в стране достигают финансовой независимости
Раньше всего становятся финансово независимыми жители Хабаровска (24,9 года), Новосибирска, Владивостока и Махачкалы (25 лет), Красноярска и Иркутска (25,1). Позже всего финансовую независимость обретают не только уроженцы Ростова-на-Дону (27,5), но и другие жители европейского Юга России — краснодарцы (27,2), и астраханцы (26,8).
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:31