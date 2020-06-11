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Армия и оружие «Сродни объявлению войны»: политолог высказался о грядущих санкциях США против России Обещая России новые санкции, руководство республиканцев в США пытается отвлечь внимание простых американцев от внутренних проблем, заявил «Общественной службе новостей» политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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