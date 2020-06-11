Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
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Госдолг США поставил новый рекорд - $26 триллионов

Вести.Ru07:49

CBS: госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн

ТАСС05:26

Госдолг США из-за пандемии коронавируса достиг рекордной отметки

РЕН ТВ06:46

Госдолг США достиг рекордной отметки

РИА Новости06:34

Госдолг США достиг рекордной отметки

Газета.Ru05:49

Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

News.ru05:44

Госдолг США превысил 26 триллионов долларов, установив рекорд

Московский Комсомолец07:05
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Общество

Пропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
300
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
32
Армия и оружие

«Сродни объявлению войны»: политолог высказался о грядущих санкциях США против России

Обещая России новые санкции, руководство республиканцев в США пытается отвлечь внимание простых американцев от внутренних проблем, заявил «Общественной службе новостей» политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Московский Комсомолец 08:36
Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
1
Общество

Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной

Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
3
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1K
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,1K
Общество

«Морской старт» договаривается с покупателем

S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
22
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
208
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
95
Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
10
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
89
Политика

Заместителем министра просвещения РФ назначили Екатерину Толстикову

"Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.
ТАСС 08:15
1
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
46
Здоровье

Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат

Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.
Эхо Москвы 04:31
Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
27
Происшествия

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 03:42
719
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
2
Политика

Опрос показал, что 89% россиян считают себя патриотами

Патриотами себя считают более или менее уверенно 89% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Интерфакс 05:31
6
Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
3
Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
71
Общество

В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты

Все выпускники школ получат аттестаты в четверг, 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 07:49
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $40

Нефть марки Brent упала на 4,8% и торгуется на уровне $39,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
4
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отдал сына Платона в элитную школу

Оказывается, мальчик уже является выпускником детсада и в этом году уже пойдет в первый класс, а у его отца возникли сложности с выбором школы, где бы Платону было не только комфортно учиться, но и где бы он получал качественное образование.
RuNews24.ru 06:00
2
Общество

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о самых распространенных внешних признаках заражения COVID-19.
РИА Новости 05:40
12
Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

Нефть из США начала поступать на заводы в Белоруссии.
Lenta.ru 08:43
62
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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