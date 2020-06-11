Экономика
НТВГосдолг США достиг рекордной величины
Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 26 трлн долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные Минфина Соединенных Штатов. Такая динамика, как отметили в министерстве, связана с финансированием программ поддержки экономики в условиях ситуации с COVID.
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Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Общество
Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Общество
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 01:10
Футбол
Сезон в первой лиге Украины доиграют, во второй — нет
Как сообщает football.ua, первенство в первой лиге будет доиграно, во второй — нет.
Спорт-Экспресс 14:56
Футбол
Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про Вилкова
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».
Metaratings 13:22
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Финансы
Экономике США предсказали огромный рост
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу предсказал экономике США огромный рост во второй половине 2020 года.
Lenta.ru 15:42
Общество
Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
Происшествия
Одесский неонацист Стерненко получил подозрение в убийстве
ИА Новороссия 09:25
Общество
Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений
Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим».
РБК 15:39
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Культура
Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи
Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
ИА InterMedia вчера в 05:25
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Происшествия
В Праге осквернили памятник Черчиллю
Памятник принадлежит муниципалитету района Прага-3, на административной территории которого он установлен.
ТАСС 15:54
Экономика
«Яндекс» рассматривает возможность покупки доли Uber в «Яндекс.Такси»
«Яндекс» изучает возможность покупки всей доли Uber Technologies (38%) в «Яндекс.Такси» вместо проведения IPO этого сервиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников.
Коммерсантъ 10:29
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru вчера в 14:33
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Футбол
Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями
Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня и начнется в 20:00 мск.
Bookmaker-ratings.ru 13:16
Политика
Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:59
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Российская газета 04:43
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 16:11