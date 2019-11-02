Финансы

РБКРБКГосдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина. Согласно информации ведомства, это число актуально по состоянию на четверг, 31 октября.
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Госдолг США вновь побил рекорд

ТАСС17:23

Американский госдолг побил рекорд

РИА Новости18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК18:26

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известия18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВ17:43

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском19:23

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

Комсомольская правда17:59
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Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября

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Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

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Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

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Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

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ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

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Курс доллара снизился до 63,81 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля.
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Первый планшет Huawei с отверстием в экране окажется яркой штучкой

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Масштабные четырехдневные учения Украины и НАТО запланированы в 2020 году в Черном море, заявил в пятницу на брифинге украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
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В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга, что США незаконно вывозят из Сирии нефть на 30 миллионов долларов в месяц, передает ТАСС.
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Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

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