Финансы
РБКГосдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина. Согласно информации ведомства, это число актуально по состоянию на четверг, 31 октября.
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Политика
В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа.
РИА Новости 18:51
Шоу-бизнес
Дочь Успенской перенесла новую операцию и впала в депрессию
Суть событий вчера в 12:14
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Народные новости 04:27
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего SSJ-100 в Тюмени прибыли в Петербург
Лайнер, на борту которого были пассажиры экстренно севшего в Тюмени SSJ-100, прилетел в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 18:00
Политика
Украина хочет обсудить транзит газа на встрече в «нормандском формате»
Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран—членов «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 08:57
Здоровье
Четыре возможных признака наступления «тихого инфаркта» перечислили медики
Медицинские специалисты, работающие в Гарвардском университете, рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наступлении «тихого инфаркта».
Аргументы недели 04:13
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:04
Происшествия
В Турции задержаны две россиянки
Турецкие силовики задержали в провинции Килис двух женщин, предположительно, гражданок России. Они пытались попасть в Республику из Сирии.
Вести.Ru 15:40
Космос
Ученые оценили возможности почв Марса и Луны
Fertilizer Daily 07:00
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС вчера в 15:04
Общество
Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября
Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Общество
«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам
RT на русском вчера в 09:24
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 15:25
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Газета.Ru вчера в 12:14
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Финансы
Курс доллара снизился до 63,81 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля.
ТАСС вчера в 03:07
Армия и оружие
В Черном море в 2020 году пройдут масштабные учения Украины и НАТО
Масштабные четырехдневные учения Украины и НАТО запланированы в 2020 году в Черном море, заявил в пятницу на брифинге украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Экономика
В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья
В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
Моя Москва.онлайн 00:04
Политика
Захарова: США вывозят из Сирии нефть на десятки миллионов долларов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга, что США незаконно вывозят из Сирии нефть на 30 миллионов долларов в месяц, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:38