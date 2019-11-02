Финансы

РБКРБКГосдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина. Согласно информации ведомства, это число актуально по состоянию на четверг, 31 октября.
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Госдолг США вновь побил рекорд

ТАСС17:23

Американский госдолг побил рекорд

РИА Новости18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК18:26

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известия18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВ17:43

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

Комсомольская правда17:59

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°18:52
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Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
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МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
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Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Хоккей

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Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
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Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ 18:54
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

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Общество

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С 1 ноября в России в обязательном порядке владельцев недвижимости, сведения о которой содержатся в ЕГРН, начнут уведомлять о поступлении документов, заверенных электронной подписью.
Gazeta.SPb вчера в 02:52
Происшествия

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Вести.Ru 11:24
Киберспорт

Blizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV

REGNUM 15:10
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
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Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Здоровье

В Чернигове госпитализированных с гепатитом стало больше

Число госпитализированных в результате вспышки вирусного гепатита «А» в черниговской школе №7 выросло до 23 человек.
Украина.ру 10:39
Происшествия

Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru 17:58
Общество

Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Наука

Антропологи нашли в Каталонии ожерелье последних неандертальцев

Испанские антропологи обнаружили в одной из пещер на северо-востоке Каталонии фрагмент ожерелья из когтей орла, изготовленного представителями одной из последних популяций неандертальцев.
ТАСС Наука 14:10
Здоровье

Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя

Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
АТВмедиа вчера в 10:30
Футбол

Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне

Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды.
Чемпионат 11:25
Происшествия

Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках, его адвокат уточнил, что он находится под госзащитой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:17
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Космос

Китай скорректировал дату возвращаемого полета на Луну

Ранее в качестве даты называли следующий год (без уточнения конкретного периода), а еще раньше — 2019-й.
Naked Science 14:35
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru 12:48
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Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия

Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
Спорт-Экспресс 12:42
Общество

Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Экономика

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Газета.Ru вчера в 12:14
Футбол

Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»

«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Общество

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

РИА Новости 16:16
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета вчера в 05:39
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Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны

Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru вчера в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
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